Son dakika gündem: Bartın'da emekli diş hekimi evinde ölü bulundu
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Son dakika gündem: Bartın'da emekli diş hekimi evinde ölü bulundu

28.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:37
Son dakika gündem: Bartın'da emekli diş hekimi evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Bartın'da yalnız yaşayan emekli diş hekimi evinde ölü bulundu.

Bartın'da yalnız yaşayan emekli diş hekimi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, emekli diş hekimi Jerfi Elbasan'dan (69) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri ve sağlık ekipleri, Elbasan'ın Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde bulunan evine gitti.

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Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Elbasan'ı oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık personeli yaptığı kontrolde Elbasan'ın öldüğünü belirledi.

Elbasan'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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