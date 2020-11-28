Son dakika gündem: Bartın'da emekli diş hekimi evinde ölü bulundu
28.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:37
Son dakika haber: Bartın'da yalnız yaşayan emekli diş hekimi evinde ölü bulundu.
Bartın'da yalnız yaşayan emekli diş hekimi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, emekli diş hekimi Jerfi Elbasan'dan (69) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri ve sağlık ekipleri, Elbasan'ın Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde bulunan evine gitti.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Elbasan'ı oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık personeli yaptığı kontrolde Elbasan'ın öldüğünü belirledi.
Elbasan'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman