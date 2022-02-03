Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Saldırı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haber

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