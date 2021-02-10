Son dakika gündem: Bangladeş'te yayınevi sahibini öldürmekle suçlanan 8 kişi idama mahkum edildi
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Son dakika gündem: Bangladeş'te yayınevi sahibini öldürmekle suçlanan 8 kişi idama mahkum edildi

10.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:19
Son dakika gündem: Bangladeş'te yayınevi sahibini öldürmekle suçlanan 8 kişi idama mahkum edildi

Gelen son dakika haberine göre Güney Asya ülkesi Bangladeş'te bir yayınevi sahibinin 2015'te öldürülmesiyle ilgili davada 8 sanığa idam cezası verildi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te bir yayınevi sahibinin 2015'te öldürülmesiyle ilgili davada 8 sanığa idam cezası verildi.

Terörle Mücadele Mahkemesi, Ensar'ul İslam örgütü üyesi 8 kişinin yayıncı Faysal Abidin Dipan'ın öldürülmesinden sorumlu olduğuna hükmetti.

Cinayete karışan 6'sı tutuklu, 2'si firari 8 sanığa idam cezası verildi.

Jagriti Prokashoni Yayınevinin sahibi Dipan, Ekim 2015'te başkent Dakka'da evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Aynı gün şehirde başka bir yayıncı Ahmed Raşid Tutul da benzer bir saldırıya maruz kalmıştı.

Her iki yayıncı da Bangladeş asıllı ABD'li yazar Avijit Roy'un kitaplarını yayımladıkları için aşırılıkçıların hedefi haline gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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