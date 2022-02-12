Son dakika gündem: Bandırma'da jandarmadan tarihi eser operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bandırma ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir zanlının evine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 100 adet sikke ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.