Son dakika gündem: Bandırma'da jandarmadan tarihi eser operasyonu - Haberler
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Son dakika gündem: Bandırma'da jandarmadan tarihi eser operasyonu

AA, İlkan Toprak - Güncel
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Son dakika gündem: Bandırma'da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bandırma ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir zanlının evine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 100 adet sikke ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

AA / İlkan Toprak - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Haberler

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