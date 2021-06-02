Son dakika gündem: BALYOZDA KUMPAS DAVASI BARANSU'NUN 67 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre BERAAT kararıyla sonuçlanan Balyoz Planı davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

BERAAT kararıyla sonuçlanan Balyoz Planı davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Mehmet Baransu hakkında zincirleme şekilde Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme suçlarından 35 yıl 9 aydan 67 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur hakkında ise Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçundan 11'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Savcı mütalaasında, sanık Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı