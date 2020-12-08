BALIKESİR - 12 ildeki FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
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BALIKESİR - 12 ildeki FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

08.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:01

Balıkesir merkezi 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "öğretmen yapılanmasında" yer aldığı iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezi 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "öğretmen yapılanmasında" yer aldığı iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aktif görevde olan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Balıkesir, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Şanlıurfa ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

BALIKESİR - 12 ildeki FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - 12 ildeki FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - 12 ildeki FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - 12 ildeki FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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