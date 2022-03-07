Son dakika gündem: Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktörün cenazesi toprağa verildi
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Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan'ın cenazesi defnedildi.
Balıkesir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan'ın cenazesi defnedildi.
Edremit ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden amatör futbol kulübü 1966 Edremitspor'un teknik direktörü Alkan için Zeytinli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Alkan'ın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra futbol takımının oyuncuları da katıldı.
Alkan'ın cenazesi, cemevindeki törenin ardından görev yaptığı Akçay İlçe Belediyesi hizmet binası önüne getirildi. Daha sonra Alkan'ın cenazesi Zeytinli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Çanakkale-İzmir kara yolu Yolören Mahallesi mevkisinde dün, Edremit Belediyesi'nin Akçay sorumlusu da olan Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Burak B'nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarpmıştı. Araçta sıkışan Alkan itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.