Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

30.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:48
Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda S.T, E.R.Y. ve Y.Y'ye ait ikametlerde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı.

Aramalarda 256,04 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 12 fişek ele geçirildi.

Edremit'te ise N.D'nin otomobilinde 205 gram esrar, S.Ö'nün aracında ise 412 gram toz esrar bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin Edremit Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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