Son dakika gündem: Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika gündem: Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü.

Zehra Çolak idaresindeki 34 DJV 739 plakalı otomobil, otoyolun Ortaca Mahallesi mevkisinde Sabri Serdar Karışma yönetimindeki 45 V 9693 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı, o esnada kazaya bakmak için kamyondan inen Karışma'ya da Ali İhsan Teceren kontrolündeki 45 Y 6365 plakalı otomobil çarptı.

Yola savrulan Karışma, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise sürücü Çolak, yanarak yaşamını yitirdi, araçtaki bir köpek telef oldu.

Cenazeler Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Teceren ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan Çolak'ın İstanbul'da pet shop işi yaptığı, İstanbul'dan İzmir'e arkadaşının yanına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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