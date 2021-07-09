Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Haydar K. idaresindeki 10 E 7005 plakalı otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolu Koyunculuk Araştırma Enstitüsü yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 17 SG 208 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Pakize K. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Ali Haydar K. hafif yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta sıkışan Pakize K'nin cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak aynı hastanenin morguna gönderildi.

Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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