Son dakika gündem: Balıkesir'de kız arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Balıkesir'de kız arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika gündem: Balıkesir'de kız arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Serdar G, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme salonunda ise olayda yaralanan Zeliha A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle salona izleyici alınmadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Zeliha A'nın avukatı Ahmet Onaran, elde edilen bilgi ve beyanlara göre sanığın eylemi tasarlayarak yaptığını öne sürdü.

Sanık avukatı Oğuzhan Kaçıcı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia etti.

Edremit'te bir evde geçen yıl ekim ayında, tartışma sırasında erkek arkadaşı Serdar G. tarafından ensesinden silahla vurulduğu iddia edilen Zeliha A. yaralanmıştı. Olay sonrasında tutuklanan Serdar G. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden gözaltında
Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden gözaltında
SEVGİLİSİNİN ENSESİNDEN VURDUĞU ZELİHA: CEZAEVİNDE BANA YAPACAĞI İŞKENCELERİ ANLATIYORMUŞ
SEVGİLİSİNİN ENSESİNDEN VURDUĞU ZELİHA: CEZAEVİNDE BANA YAPACAĞI İŞKENCELERİ ANLATIYORMUŞ
Sevgilisinin ensesinden vurduğu Zeliha:  Cezaevinde bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş
Sevgilisinin ensesinden vurduğu Zeliha:  Cezaevinde bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Angela Merkel Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Balıkesir'de kız arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 18:34:29. #1.15#

title