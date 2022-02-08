Son dakika gündem: Balıkesir'de kamyonun altında kalan kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Balıkesir'de kamyonun altında kalan kadın öldü

AA, Hakan Firik - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Balıkesir'de kamyonun altında kalan kadın öldü

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Ü.N. idaresindeki 10 V 8323 plakalı kamyon, Yolören Mahallesi'nde, geri manevra yaparken Gülsüm Kayhananal'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Üç çocuk annesi Kayhananal'ın cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü gözaltına alındı.

AA / Hakan Firik - Güncel

Münir Karaloğlu, Balıkesir, Edremit, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title