Son dakika gündem: Balıkesir'de kamyonun altında kalan kadın öldü
AA, Hakan Firik - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Ü.N. idaresindeki 10 V 8323 plakalı kamyon, Yolören Mahallesi'nde, geri manevra yaparken Gülsüm Kayhananal'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Üç çocuk annesi Kayhananal'ın cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü gözaltına alındı.
AA / Hakan Firik - Güncel