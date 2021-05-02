Son dakika gündem: Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda iki zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda iki zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.K. ile M.E'nin yabancı uyruklu kadınların pasaportları ve telefonlarını gasbederek videolarını çekip zorla fuhuş yaptırdıkları bilgisini aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, T.K. ile M.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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