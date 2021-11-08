Son dakika gündem: Balıkesir'de FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Haberler
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Son dakika gündem: Balıkesir'de FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Balıkesir'de FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haber: BALIKESİR'de FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün finans yapılanması içerisinde 'Mütevelli/Esnaf Heyeti' olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar, teşhisler, ihbarlar ile banka, dernek ve müzahir kurum kayıtları bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki sorgusu devam ediyor.Bu arada adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Son dakika gündem: Balıkesir'de FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Son dakika gündem: Balıkesir'de FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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