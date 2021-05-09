BALIKESİR - Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BALIKESİR - Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etme talebinde bulunan Fikriye Evranos'un isteğini yerine getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etme talebinde bulunan Fikriye Evranos'un isteğini yerine getirdi.

Evranos, telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi görevlisine, 2006 yılında Mardin'de teğmen olarak görev yaparken şehit olan oğlu Cengiz Evranos'un mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi.

Durum, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a iletildi. Bunun üzerine Yılmaz, ekiplere Evranos'un, özel izin alınıp şehitliğe götürülmesi talimatını verdi.

Gerekli izinler alındı ve çiçekler hazırlandı. Anne Fikriye ve baba Mehmet Nuri Evranos, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Balıkesir Şehitliği'ne götürüldü.

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öpen Fikriye Evranos, çiçek bıraktı, dua etti ve mezarı temizledi.

Fikriye Evranos, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağrı merkezi görevlisi bir isteği olup olmadığını sorunca oğlunun kabrini ziyaret etmesi konusunda yardımcı olabileceklerini söylediğini aktardı.

Kendisine verebilecekleri en güzel hediyenin bu olacağını ifade ettiğini belirten Evranos, "Oğlum bize gelemediği için biz onun yanına gelerek Anneler Günü'müzü öyle kutladık. Bizi buraya getirenlere ve Yücel Yılmaz Beye çok teşekkür ediyorum." dedi.

BALIKESİR - Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü
BALIKESİR - Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü
BALIKESİR - Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü
BALIKESİR - Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu
En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Yaşar Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Belediye ekipleri şehit ailesini özel izinle oğullarının mezarına götürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:04:36. #1.16#

title