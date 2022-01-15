Balat'taki yangında arızalı itfaiye aracı tartışması

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binaya müdahale için gelen itfaiye aracının bozulmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı.

Yangın yerine ilk ulaşan özel tasarlanmış 'dar alan itfaiye aracı' alevlere müdahale edemedi. Suyun tazyikli gelmemesi ve binaya ulaşmaması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Aracın 2007 yılında kullanılmaya başlandığı, her gün yapılan rutin bakımlara rağmen müdahale sırasında teknik bir arıza yaşandığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri yangına müdahale edemeyen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Olay yerine diğer istasyonlardan gelen itfaiye araçları ile yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Konuyla ilgili İBB'den alınan bilgiye göre, aracın 2007 yılında kullanılmaya başlandı ve görevli olduğu Balat istasyonunda günlük bakımları yapıldı. Ancak müdahale sırasında teknik bir arıza yaşandı. Sorunla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.