Son dakika gündem: Bakü polisinden kadın sürücülere 8 Mart sürprizi
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Son dakika gündem: Bakü polisinden kadın sürücülere 8 Mart sürprizi

08.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:06
Son dakika gündem: Bakü polisinden kadın sürücülere 8 Mart sürprizi

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafik polisleri, kadın sürücülere sürpriz yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafik polisleri, kadın sürücülere sürpriz yaptı.

Trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkentin sokak ve caddelerinde etkinlik düzenledi.

Denetim yapan trafik polisleri, kadın sürücülerin araçlarını durdurdu. Polisler, kadın sürücüleri çiçek vererek kutladı. Sürprizleri şaşkınlıkla karşılayan kadınlar, polislere teşekkür etti.

Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil kabul edildiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak Azerbaycanlı kadınları kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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