Son dakika! Bakırköy'de şakalaşan gençlerin kaza anı kamerada
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Son dakika! Bakırköy'de şakalaşan gençlerin kaza anı kamerada

12.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:11
Son dakika! Bakırköy'de şakalaşan gençlerin kaza anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre BAKIRKÖY'de iki otomobilin çarpışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAKIRKÖY'de iki otomobilin çarpışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İki genç sürücünün otomobilleriyle birbirleriyle şakalaşırken kazaya neden oldukları öğrenildi. 

Kaza, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Florya Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde otomobilleri ile şakalaşan iki genç sürücü arasında kaza meydana geldi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ani frenle duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarptığı ve her iki otomobilin savrulduğu görülüyor. 


Son dakika! Bakırköy'de şakalaşan gençlerin kaza anı kamerada
Son dakika! Bakırköy'de şakalaşan gençlerin kaza anı kamerada
Son dakika! Bakırköy'de şakalaşan gençlerin kaza anı kamerada
Son dakika! Bakırköy'de şakalaşan gençlerin kaza anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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