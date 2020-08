Son dakika gündem: Bakırköy'de değnekçilik yapan kişi gözaltına alındı Gelen son dakika haberine göre BAKIRKÖY'de değnekçilik yapan bir kişi gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de değnekçilik yapan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin önceden de değnekçilik yapmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün gece saatlerinde Bakırköy Yeşilköy Marina İSPARK önünde arabasını park eden bir vatandaştan zorla para talep edildiği yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Ekipler, olay yerine gelerek M.Y. isimli kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.Y. hakkında Karayolları Trafik Kanunun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı. Şüpheliye daha önce 3 kez aynı konudan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheli M.Y. Yeşilköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: DHA