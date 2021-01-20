Son dakika gündem: Bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu
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Son dakika gündem: Bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu

20.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:12
Son dakika gündem: Bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu

Son dakika habere göre Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki özel yatılı bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki özel yatılı bakım merkezinde kalan zihinsel engelli kadın odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki özel bakım merkezinde yatılı olarak kalan A.Y, akşam yemeği için yemekhane kısmına gelmedi. Kontrol için odasına giden görevliler A.Y'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesinin ardından bakım merkezine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

A.Y'nin cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşamını yitiren kadının otopsinin ardından ilçeye bağlı Şahinefendi köyünde toprağa verişeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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