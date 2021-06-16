Son dakika gündem: Bakanlığın özel tiyatro projelerine destek başvuruları başladı
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Son dakika gündem: Bakanlığın özel tiyatro projelerine destek başvuruları başladı

Son dakika gündem: Bakanlığın özel tiyatro projelerine destek başvuruları başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Türk tiyatrosunun gelişmesini desteklemek amacıyla özel tiyatroların projelerine, 2021-2022 sanat sezonuna yönelik yardımlar için başvuruların başladığı açıklandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Türk tiyatrosunun gelişmesini desteklemek amacıyla özel tiyatroların projelerine, 2021-2022 sanat sezonuna yönelik yardımlar için başvuruların başladığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tiyatro sanatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlamak, yerli oyun yazarlarını teşvik etmek, oynanan oyunların kalitesini yükseltmek ve bu yolla da Türk tiyatrosunun gelişmesini desteklemek amacıyla özel tiyatroların projelerine, 2021-2022 sanat sezonuna yönelik yapılacak yardımlar için başvurular başladı. E-devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak başvurular 15 Temmuz'a kadar kabul edilecek.Öte yandan 'Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikler ile günün koşulları ve sektörden gelen talepler de göz önünde bulundurularak, birtakım düzenlemeler gerçekleştirildi. Düzenlemeler ile tiyatro alanında sigortalı istihdamı bir değerlendirme ölçütü haline getirilerek sektör çalışanlarının hakları ön plana çıkarıldı. Başvuru tarihleri de öne çekilerek, yardımların sanat sezonu başlamadan açıklanması amaçlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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