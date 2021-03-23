Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı
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Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı

23.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:04

Son dakika haberine göre Tarım Bakanı ve İçişleri bakanının açılış öncesi dua etmesi Tarım bakanı ve İçişleri bakanının açılış kurdelesini kesmesi Sergideki cihazların tanıtılması Sergilenen cihazlardan görüntüler ANKARA (AA ) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tadilatı...

Tarım Bakanı ve İçişleri bakanının açılış öncesi dua etmesi

Tarım bakanı ve İçişleri bakanının açılış kurdelesini kesmesi

Sergideki cihazların tanıtılması

Sergilenen cihazlardan görüntüler

ANKARA (AA ) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı.

Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı
Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı
Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı
Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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