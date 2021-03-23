Son dakika gündem: Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, tadilatı tamamlanan Meteoroloji Müzesi'nin açılışını yaptı

Son dakika haberine göre Tarım Bakanı ve İçişleri bakanının açılış öncesi dua etmesi Tarım bakanı ve İçişleri bakanının açılış kurdelesini kesmesi Sergideki cihazların tanıtılması Sergilenen cihazlardan görüntüler ANKARA (AA ) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tadilatı...