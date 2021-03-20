Son dakika gündem: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika gündem: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

20.03.2021 03:39 | Son Güncelleme: 20.03.2021 03:43
Son dakika gündem: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın haklarının teminatının anayasa başta olmak üzere iç mevzuattaki düzenlemeler olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın haklarının teminatının anayasa başta olmak üzere iç mevzuattaki düzenlemeler olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da 'sıfır tolerans' ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Güçlü Kadın Güçlü Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana Türkiye'deki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.

Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da 'sıfır tolerans' ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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