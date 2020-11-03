Son dakika gündem: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
03.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:10
Son dakika gündem haberi: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü