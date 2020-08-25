Son dakika gündem: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Giresun'daki sel felaketi) Vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve... Gelen son dakika haberine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Giresun'daki sel felaketi) Vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Giresun'daki sel felaketi) Vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız" Kaynak: AA