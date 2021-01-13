Son dakika! DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, incelemelerde bulundu

Son dakika gündem haberine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'daki surlarda yapılan restorasyon çalışmalarının büyüleyici olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'daki surlarda yapılan restorasyon çalışmalarının büyüleyici olduğunu söyledi.

İncelemelerde bulunmak amacıyla Diyarbakır'a gelen Bakan Yardımcısı Demircan ve Vali Münir Karaloğlu, merkez Sur ilçesinde Yedikardeşler Burcu, Ermeni Katolik Kilisesi ve Mar Petyum Keldani Kilisesindeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Fatih Paşa ve Hz. Süleyman Camisi ile İçkale Müze Kompleksini gezen Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 çukur olaylarından sonra Sur ilçesinde yoğun çalışmanın olduğunu söyledi.

Çalışma çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgilendiği konular olduğunu kaydeden Demircan, çok güzel neticeler alındığını aktararak, şöyle dedi:

"Özellikle kentsel dönüşüme tabi tutulan alanda ve restorasyonla mabetler henüz vatandaşımıza açılmamış ama görüntü büyüleyici. O anlamda tüm bakanlıklarımıza, sayın Valimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yıllardır gelip gidiyorum. Özellikle bir vatandaş olarak gerçekten Diyarbakır'ımızda İçkale alanında yapılan düzenlemelerin bütün vatandaşlarımızın gelmesi görmesi gereken bir nokta.

Surlarda yapılan restorasyon çalışmaları çok büyüleyici. Bütün Türkiye'de böylesine korunmuş, binlerce metreyi bulan bu kadar güzel surların olmadığını ve Diyarbakır'a özel olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Gerçekten Diyarbakır'da çok güzel hizmetler yapılıyor."

Bakanlık olarak şehrin kültürüne, sanatına yönelik planlarının bulunduğunu aktaran Demircan, salgın sonrası güzel projelerle kamuoyunun önüne çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin