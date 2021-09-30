Son dakika gündem: Bakan Yanık, Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatifçiliği kapsamında mevzuat bilgisi, marka ve patent, yenilikçi ürün geliştirme, kurumlar arası iş birliği gibi başlıklarda stratejiler belirlediklerini söyledi.

Kadın kooperatifçiliği alanında iş birliğini artırmak, farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Cemil Meriç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması" düzenlendi.

Kadın kooperatiflerine yönelik kısa film gösterimiyle başlayan programda, illerle çevrimiçi bağlantı kurularak, çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bakan Yanık, programda yaptığı konuşmada, yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıların her birinin çok verimli geçtiğini, yeni ufuklar açtığını belirtti.

Toplantının herkese hayırlı olmasını dileyen, yeni fikirlere ve iş birliklerine kapı aralamasını temenni eden Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ana çalışma alanlarından birinin nüfusun yarısını oluşturan kadınları odağına alan faaliyetler olduğunun altını çizdi.

Yanık, gerek kadınların toplumsal görünürlüğünün artırılması, gerekse sosyal ve ekonomik açıdan kadınların güçlendirilmesi gibi birçok faaliyetin ve geliştirilen politikaların temelinde kadınlara yönelik desteklerin yer aldığını söyledi.

Söz konusu destek ve politikaların sadece doğrudan yardım olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vizyonumuzun ana ekseni, kadınların kendilerini doğru ve güçlü ifade etmelerine zemin hazırlayacak bir 'ekosistem' oluşturmaktır. Bu hedefe yönelik olarak kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadınların ticari faaliyetlerini kolaylaştırıcı teşvikler, önem verdiğimiz konular arasındadır.

Bu doğrultuda son birkaç yılda sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek oluşturacak bir anlayışı hayata geçirdik. Kültürümüzde, geleneklerimizde zaten var olan kooperatifçiliği, çağın gereklerini dikkate alarak, farklı bir boyuta taşıdık. Yeni gelişen teknolojik imkanlardan da faydalanarak, dünyaya sunacağımız bir model kurguladık. İş birliği, dayanışma ve karşılıklı tecrübelerden öğrenmeyi sağlayan kooperatifçiliği, kadınların önemli başarı hikayeleri yazabilecekleri bir formata dönüştürdük."

Yanık, kooperatiflerin, üyelerine sağladığı bilgi ve tecrübe paylaşım imkanı, ortak iş yapma kültürünün gelişmesi ve "ekosistem" denilen ortamı oluşturma açısından çok fonksiyonel birer işletme modeli olduğunu söyledi.

Kooperatiflerin yeni iş bağlantılarının kurulması, imkanların ortaklaşa kullanılması gibi önemli işlevleri olduğunu anlatan Yanık, "Bu avantajlarının yanında, markalaşmayı kolaylaştırması, kadınların ekonomiye ve istihdama daha aktif katılımını sağlaması gibi ekonomiyi tetikleyici etkilere de sahiptir." dedi.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Yüzyıllara sari bu ticaret modelini 2012-2016 yılları arasında Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz bir projeyle etkin olarak kullandık. 'Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması' başlıklı projemizin inanın bu derece karşılık bulacağını beklemiyorduk. Bu proje, bizim için kadın kooperatifçiliğini anlama ve harekete geçme açısından bir dönüm noktası oldu ve o zamandan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık.

Bu kapsamda, Türkiye'de kadın kooperatiflerinin durumunu, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini içeren Türkiye'de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu'nu hazırladık. Söz konusu araştırma sonuçları çerçevesinde, kadın kooperatifçiliğinin kadın istihdamı açısından taşıdığı potansiyeli görerek, çalışmalarımıza hız verdik."

"Kadın kooperatifçiliği çalışma grupları oluşturduk"

2018'de Cumhurbaşkanlığının ilk 100 Günlük İcraat Programı kapsamında, Bakanlığın koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı paydaşlığında hazırlanan "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü"nü 12 Temmuz 2021'de yenilediklerini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Üçlü protokolümüzün yerelde uygulanmasını sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla 81 ilimizde Bakanlığımız il müdürlükleri koordinasyonunda kadın kooperatifçiliği çalışma grupları oluşturduk. Mevzuat bilgisi, marka ve patent, yenilikçi ürün geliştirme, kurumlar arası iş birliği ve kapasite geliştirme, eğitim ve farkındalık gibi işletme kültürü oluşturma ve güçlendirmeye yönelik birçok başlıkta stratejiler belirledik."

Yanık, bu stratejileri atölye çalışmaları, seminerler ve toplantılar ile yaygınlaştırdıklarını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'ni ise 15 Eylül 2021 itibarıyla başlattık. Proje ile kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesini, mevcut kooperatiflere aktif katılımının sağlanmasını, kadın kooperatiflerine ilişkin politika geliştirerek, kadınların kapasitelerini yükseltmeyi ve kadın istihdamının artırılmasını amaçlıyoruz."

Bakan Yanık, güçlü toplumun temelinin aile olduğuna, ailenin de eğitimli ve bilinçli kadın ile güçleneceğine inandıklarını vurguladı.

Kadınların ekonomik olarak refaha erişmesine, toplumsal rolünün artmasına yönelik her çalışmayı desteklediklerini ifade eden Yanık, bu anlamda özel önem verdikleri kadın kooperatifçiliğine yönelik tüm çalışmalarda kendileriyle birlikte hareket eden kurumlara, yöneticilere, programlara katılımlarıyla projelerin başarısına katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Bakan Yanık, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından kooperatif sergi stantlarını gezdi.

Programda ayrıca Ankara Valisi Vasip Şahin de bir konuşma yaptı.

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