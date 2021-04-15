Bakan Soylu:  TSK'mıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu:  TSK'mıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Soylu:  TSK'mıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçik için "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçik için "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika Üs Bölgesi'ne, hain teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu Şehit düşen kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin" ifadelerini kaydetti.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Nur Sürer Hazal Kaya Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Soylu:  TSK'mıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 01:09:06. #1.14#

title