Bakan Soylu: TSK'mıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçik için "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.