Son dakika gündem: Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı
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Son dakika gündem: Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

05.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:50
Son dakika gündem: Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için yayımladığı mesajda, "Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için yayımladığı mesajda, "Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de 5 Ocak 2017'de, PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin 4'üncü yılında anma mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, "Bayraklaşan şehitler vardır. Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen. Fethi Sekin, bu millet için canını feda eden şehidimiz. Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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