Son dakika gündem: Bakan Soylu: Bizim kullandığımız yöntemi ne PKK anlayabilir ne de Batı istihbaratı

Bakan Soylu: Bizim kullandığımız yöntemi ne Pkk anlayabilir ne de Batı istihbaratı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'dan 2016 yılından beri 1016 kişinin ikna yoluyla teslim olması sağlanmıştır. Bizim terörle mücadelede kullandığımız yöntemi ne PKK takip edip anlayabilir ne de onların akıl hocaları, Batı istihbaratı takip edip anlayabilir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen, 'Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Soylu, Batı'nın kendi medeniyeti boyunca hiçbir zaman bu kadar marjinal akımların etkisi altında kalmadığını söyledi. Soylu, "İlk kez Batı'yı marjinal akımlar bu kadar güçlü bir şekilde yönlendiriyorlar. Marjinal akımları, bulunduğunuz ülkelerde konumlarına göre bir denge unsuru olarak değerlendirebilirsiniz. Uçlardadırlar. Ancak, eğer bunu meselenin merkezine getirip oturtursanız ki bence batının en temel problemlerinden biri budur, onların gündemleri ve yönlendirmeleri ile kendinizi meşgul ederseniz, yörüngeyi kaybedersiniz. Batının yörüngeyi kaybetmesinin temel nedenlerinden birinin de bu olduğunu müşahede etmek isterim" dedi.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin her yıl ülkelerin siber güvenlik durumlarını değerlendiren bir analiz yayınladığını hatırlatan Bakan Soylu, "Bu yıl 15 kriter üzerinden yaptığı analizle, 75 ülke içerisinde Türkiye 19'uncu sırada. Aynı listede Fransa 39, Almanya 43, Amerika ise 44'üncü sırada olarak görülmektedir. Elbette ki bu konuda çok farklı yöntemlerle değerlendirme yapılabilir ama açık bir gerçek var ki Türkiye bu alanda son yıllarda önemli bir ilerleme kaydetmiştir ve küresel kıyaslamada olumlu bir yere sahiptir. Tabi bütün bunların yanı sıra, konvansiyonel istihbarat hala önemini korumaktadır. Elbette bu sahanın korunması, gereken gizliliği dolayısıyla bu konuyla ilgili detay vermem mümkün değil. Ancak terörle mücadelede bugün elde ettiğimiz başarılar var. PKK'dan 2016 yılından beri 1016 kişinin ikna yoluyla teslim olması sağlanmıştır. Bizim terörle mücadelede kullandığımız yöntemi ne PKK takip edebilir, anlayabilir ne de onların akıl hocaları, Batı istihbaratı takip edip anlayabilir" dedi.