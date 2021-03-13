Son dakika gündem: BAKAN SOYLU, ANNESİNİN VEFAT ETTİĞİ HASTANEYE GELDİ

Bir son dakika haberine göre Feridun AÇIKGÖZ / İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.