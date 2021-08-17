Son dakika gündem: Bakan Soylu: 425 bin 256 vatandaşımız, 131 milyon TL destek sağladı
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Son dakika gündem: Bakan Soylu: 425 bin 256 vatandaşımız, 131 milyon TL destek sağladı

Son dakika gündem: Bakan Soylu: 425 bin 256 vatandaşımız, 131 milyon TL destek sağladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 425 bin 256 kişinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yangın ve sel bölgelerine 131 milyon TL destekte bulunduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 425 bin 256 kişinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yangın ve sel bölgelerine 131 milyon TL destekte bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "425 bin 256 vatandaşımız 'Ben de varım' diyerek AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8.00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866'ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3'üncü gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316 TL oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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