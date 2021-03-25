Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı