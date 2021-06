Son dakika gündem: BAKAN SELÇUK: ŞU ANA KADAR 813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI -1

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıkladı. Bakan Selçuk okulların eylül başında açılmasını istediklerini belirterek, "Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Selçuk, "EBA Platformu bizler için gerçekten çok önemli. EBA Platformu salgın döneminde dünyada en çok ziyaret edilen birinci eğitim sitesi oldu. Aynı zamanda televizyonda bir dersin izlenmesi gerçekten büyük bir imkan. Dünyada öğrencinin müfredatına uygun olarak günlük ders işleyen bir televizyon yok. Yine öğretmenlerimize 3 milyon 89 bin eğitim sertifikası verildi. Her öğretmenimiz sadece bir kez değil, birden fazla eğitim almış oluyor" dedi.

"AKADEMİK DESTEK ÇALIŞMALARI YIL BOYUNCA UYGULANACAK"

Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda yaşanan eksiklikten tedirgin olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Pazartesi itibariyle başlayan süreci sosyal, duygusal ve sanatsal etkinliklerle geliştirmeye çalışıyoruz. Eğitim insanları zora sokma işi değil, o yüzden hem veliler hem de öğrencilere seçimler ortaya koyma çalışıyoruz. 2 Temmuz'da mevcut akademik takvim sona eriyor. Akademik destek çalışmaları yıl boyunca uygulanacak. Tüm kademelerdeki öğrencilerin eksikleri tespit ediliyor ve UDEP (Ulusal Destekleme Programı) uygulamasıyla izlenmesi devam ediyor. Aynı zamanda öğrenciler için tatil kitapları hazırladık. Bütün bu çalışmaları yaparken sadece öğrencinin ihtiyacı değil, öğretmenlerimizin ihtiyacını da önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER KENDİSİNE EN YAKIN OKULDA İSTEDİĞİNİ ETKİNLİĞE KATILABİLECEK"

Öğretmenler için her yıl düzenlenen seminerlerin bu yıl gerçekleşmeyeceğini belirten Bakan Selçuk, "UDEP kapsamında öğrenciler için bilim kampları, İngilizce okuma, drama kursları, açık hava tiyatroları, film gösterimleri, kitap okuma etkinlikleri, oyunlar, halk oyunları, yüzme kursları sağlanacak. Öğrenciler bu kursları şu şekilde edinecek; Her ilçe kendi ilçesinde hangi etkinliklere, hangi tarihte yer verdiğini listesini yayınlayacak. Öğrenciler kendisine en yakın okulda istediğini etkinliğe katılabilecek. Hiçbir sınırlama olmayacak. Aynı zamanda 15 bin mahallede 15 bin okul belirledik. Bu belirlediğimiz yerleri halk eğitim merkezi yapıyoruz. İsteyen her veli ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Yine her köye halk eğitim merkezi oluşturduk" dedi.

813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI

Sunumunun ardından Bakan Selçuk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılına kadar aşılanmasının yetişip yetişemeyeceğine ilişkin sorularına Bakan Selçuk şu cevabu verdi: "Aşı konusunun yeni eğitim yılına kadar kalması söz konusu bile değil. Önümüzdeki haftadan itibaren bu ayın içinde tamamlanmış olur. Zaten şu ana kadar 813 bin civarındaki öğretmenimizin işleri hallolmuş oldu. Bundan sonra da geri kalan eğitim çalışanlarımızın öğretmenler dememek lazım çünkü biz ekip olarak çalışıyoruz, okulda aşılanması devam edecek. Okulların açılmasıyla ilgili tabi ki eylül başında açmayı hedefliyoruz. Her zaman iyi senaryoyla başlayıp kendini yaza ve kışa göre ayarlamak gibi bir bakış açısıyla 'Şöyle olmazsa, ne olmazsa ne olur?' hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Her şeye hazır oluyoruz, o yüzden de çok çabuk hareket edebiliyoruz."

"OKULLARIN EYLÜL BAŞINDA AÇMAK İSTİYORUZ"

Okulları eylül başında açmak istediğini söyleyen Bakan Selçuk, "Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Aşıyla ilgili ortaya çıkan güvenden kaynaklanan ya da yaz aylarındaki havalandırma imkanları ve biraz daha kırsalda olma imkanları vesaire gibi birçok koşulu beraber düşündüğümüzde niyetimiz tabii ki açmak. Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur. 'Niye kapatıyorsunuz?' denilse de kapatırız, 'Niye açıyorsunuz?' denilse de bilimsel veriler bunu gösteriyorsa açarız" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BAKANLIKLARIN VERİSİNİ ORTAK BİR HAVUZA GETİRİP TARTIŞIP SONRASINDA KARAR ALIYORUZ"

Kabine Toplantısı'nın ardından okulların açılacağının duyurulduğunu ve plansız hareket edildiği eleştirilerine ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk,"Okulların açılması, kapanması ve eğitim takviminden diğer bakanlıkların hiç haberi olmazdı eskiden. Biz bakanlık olarak da bağımsız karar veriyorduk. Biz bütün bakanlıkların verisini ortak bir havuza getirip, tartışıp sonrasında karar alıyoruz. Çünkü bakanların tartışması gerekiyor. Ben desem ki iki saat sonra okullar açılacak çocuklar okula gelecekler. Plansızlık meselesi somut olarak indirgendiğinde kabine gününü ben Milli Eğitim Bakanı olarak belirlemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

"110 İLÇEDEKİ 2 BUÇUK MİLYON ÇOCUĞUMUZ ÖNCELİKLİ"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı