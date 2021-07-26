Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
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Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)

Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BAKAN ZİYA SELÇUK ÖĞRENCİLERLE BALIK TUTTUMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında geldiği Mersin'in Erdemli ilçesinde Doğa ve Fen Okulu'nu ziyaret etti.

BAKAN ZİYA SELÇUK ÖĞRENCİLERLE BALIK TUTTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında geldiği Mersin'in Erdemli ilçesinde Doğa ve Fen Okulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte oyun sahalarını inceleyen Bakan Selçuk, sahile gelerek öğrencilerle birlikte balık tuttu. Bakan daha sonra öğrencilerle mangalda mısır pişirdi.


Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)
Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner

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Son dakika gündem: Bakan Selçuk: Okulların 6 Eylül'de açılmasına odaklandık (5) - Haberler
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