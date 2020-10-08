Son dakika gündem: Bakan Selçuk, MIKTA Kadından Sorumlu Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'na katıldı

Son dakika haber: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla video konferans aracılıyla görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla video konferans aracılıyla görüştü.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın (MIKTA) Kadından Sorumlu Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'nı video konferans yöntemiyle yaptıklarını belirterek toplantıda Kovid-19 ile mücadelede kadınların rolünü ele aldıklarını bildirdi.

Selçuk, toplantıda Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini ve tecrübelerini de katılımcılarla paylaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım