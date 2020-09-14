Bakan Selçuk:  EBA Destek Noktası sayısı 4 bin 80 oldu
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Bakan Selçuk:  EBA Destek Noktası sayısı 4 bin 80 oldu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Destek Noktası sayısının bugün itibariyle 4 bin 80 olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk:  EBA Destek Noktası sayısı 4 bin 80 oldu
14.09.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:01

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Destek Noktası sayısının bugün itibariyle 4 bin 80 olduğunu bildirdi. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız, evde çalışma imkanı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibariyle 4080 oldu. Size en yakın EBA Destek Noktası'na, http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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