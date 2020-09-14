Bakan Selçuk: EBA Destek Noktası sayısı 4 bin 80 oldu MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Destek Noktası sayısının bugün itibariyle 4 bin 80 olduğunu bildirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Destek Noktası sayısının bugün itibariyle 4 bin 80 olduğunu bildirdi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız, evde çalışma imkanı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibariyle 4080 oldu. Size en yakın EBA Destek Noktası'na, http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi. Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA