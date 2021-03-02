Son dakika gündem: Bakan Pekcan şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadınların ekonomik hayata etkin katılımını desteklerken, işlerini geliştirerek üretici ve ihracatçı olmalarını arzu ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede önümüzdeki süreçte Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu gibi platformlarımızı...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadınların ekonomik hayata etkin katılımını desteklerken, işlerini geliştirerek üretici ve ihracatçı olmalarını arzu ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede önümüzdeki süreçte Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu gibi platformlarımızı da devreye alıyor olacağız." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TİM Kadın Konseyi üyelerinin katıldığı basın toplantısında, şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Pekcan, toplantıyı Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi ile gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 8 Mart yaklaşırken tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.

Üretimde ve ihracatta, kadınların rolünün ve emeğinin çok büyük olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Kadınlarımızın azmi, yaratıcılığı ve üretkenliği ile üretimde ve ihracatta atılımlarımızı sürdürerek çok daha ileri seviyelere geleceğimizi biliyoruz." diye konuştu.

"Kadınlarla birlikte pek çok odak çalışma yürütüyoruz"

Pekcan, Bakanlık olarak kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması, girişimci ve ihracatçı olmaları için eğitim, network ve mentörlük destekleriyle birlikte mali destekler sunduklarına işaret ederek, Bakanlık bünyesinde kurdukları Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı eliyle pek çok odak çalışmayı kadınlarla birlikte yürüttüklerini anlattı.

Bugüne kadar Kadın Girişimci Network Programı ve Export Akademi Programı çerçevesinde farklı illerden binlerce kadına doğrudan ulaşmanın memnuniyetini yaşadıklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan kadınlarımızın ekonomik hayata etkin katılımını desteklerken, bir taraftan da işlerini geliştirerek üretici ve ihracatçı olmalarını arzu ediyoruz. Bu çerçevede, önümüzdeki süreçte Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu gibi platformlarımızı da devreye alıyor olacağız."

"Türk Eximbank kadın girişimcilere faiz indirimi uyguluyor"

Kadın girişimciliğinde özellikle kırsal ve yereldeki dinamikleri güçlendirmek adına, kooperatiflere destek sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Pekcan, bu çerçevede Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı'nı kadın kooperatiflerine odakladıklarını dile getirdi.

Pekcan, "Bugüne kadar 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin ayakları yere basan, sürdürülebilir 149 projesine geçen sene 6 ay içinde destek verdik. Toplam destek tutarımız 14 milyon 500 bin lira oldu." bilgisini verdi.

Ayrıca, mali destekler anlamında Türk Eximbank'ın, kadın girişimcilere faiz indirimi uyguladığını anımsatan Pekcan, bu çalışmaların yanında Bakanlığın Sanal Ticaret Akademisi, e-Ticaret Akademisi, Kolay İhracat Platformu ve Kolay Destek İnternet Sitesi gibi dijital kaynakların tüm iş insanlarının ve kadınların ekonomik faaliyetlerini etkinleştirme noktasında büyük fayda sağladığını bildirdi.

Pekcan, kadın girişimcilerin Bakanlığın söz konusu kaynaklarına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde, farklı proje ve programlarımızla kadınlarımıza yönelik etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya