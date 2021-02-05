Son dakika gündem: Bakan Pekcan, Eximbank'ın 2020 faaliyetlerini ve 2021 hedeflerini paylaştı (2)

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Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın geçen yıl toplam desteğinin bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükseldiğini, ihracatı destekleme oranının da yüzde 24,3'ten yüzde 26,9'a çıktığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın geçen yıl toplam desteğinin bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükseldiğini, ihracatı destekleme oranının da yüzde 24,3'ten yüzde 26,9'a çıktığını bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank'ın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirerek 2021 yılı hedef ve stratejilerini paylaştı.

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, pandeminin finansal piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen uluslararası piyasalardan gerçekleştirdiği yaklaşık 2,8 milyar dolar fon teminiyle ülkemize uygun maliyetli kaynak girişi sağlayarak ihracatçılarımızı desteklemeye devam etti."

Bakan Pekcan: "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık."

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi. Böylelikle uzun vadeli kredi desteği, bir önceki yıla göre 3 kat arttı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu