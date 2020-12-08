Son dakika gündem: Bakan Pekcan: 81 ilimiz uluslararası doğrudan yatırımcı için potansiyel yatırım alanı

Bir son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye genelinde 81 ilimiz, uluslararası doğrudan potansiyel yatırım alanı. Sadece belli merkezlerde değil; tüm ülke genelinde üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye genelinde 81 ilimiz, uluslararası doğrudan potansiyel yatırım alanı. Sadece belli merkezlerde değil; tüm ülke genelinde üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var" dedi.

Bakan Pekcan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi'nin 'Türkiye'nin UDY Perspektifi ve Stratejileri' konulu paneline katıldı. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın İstişare Kurulu'nda YASED ile sürekli bir araya geldiklerini ve bu kurulun oldukça iyi çalıştığını belirtti. Bakan Pekcan, yapılan istişarelerde özellikle pandemi dönemindeki sorunları ele aldıklarını, çözümlere yönelik neler yapılabileceği, küresel değer zincirlerindeki değişim ve dönüşümde Türkiye'nin nasıl görev alabileceği konusunu değerlendirdiklerini kaydetti. Doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "Türkiye her zaman doğrudan yabancı yatırımcıların cazibe merkezi olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımlar 1984- 2002 döneminde 14,6 milyar dolarken, 2003-2020 arasında 222,5 milyar dolar oldu. Türkiye ayrıca Dünya Ticaret Örgütü ile yatırımın kolaylaştırılması çalışma grubunda yer alıyor. Burada da yatırımcının hukuki öngörülebilirliği, şeffaflığı ve kamu hizmetlerine kolay ulaşımı anlamında yapılacak çalışmalarda aktif olarak yer alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdikleri üzere yatırım ortamının iyileştirilmesine özen ve önem gösteriyoruz" diyor.

'81 İLİMİZDE DE POTANSİYEL YATIRIM ALANI VAR' Bakanlık olarak dijital dönüşüme önem verdiklerini anlatan Bakan Pekcan, bu kapsamda yaptıkları gümrüklerdeki çalışmalardan, sanal fuar ve ticaret heyetlerine, Sanal Ticaret Akademisi ve Kolay İhracat Platformu'ndan, diğer eğitim faaliyetlerine yapılan önemli dijital faaliyetler hakkında da bilgi verdi. Bu çalışmaları yaparken ihracat desteklerini güncellemeye ve çeşitlendirmeye gayret ettiklerini belirten Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak biz ihracata hazırlık aşamasından pazar araştırma aşamasına, pazara giriş-markalaşma ve küresel tedarik zincirleri desteğinden, tasarım desteğine kadar katma değeri yüksek ürün ihracatına yönelik ihracatçılarımızı desteklemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Bakanlık olarak en son '81 İlde İhracata İlk Adım Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Bakan Pekcan, "70 ilde yaptığımız çalışma 11 bin 444 firmamızın potansiyel ihracatçı olabileceğini ortaya koydu. Bu da 81 ilimizin uluslararası doğrudan yatırımcı için esasında potansiyel yatırım alanı olduğunu gösteriyor. Yani sadece belli merkezlerde değil, tüm ülke genelinde böyle bir üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var. Biz önümüzdeki dönemde tüm bu firmalarımıza bire bir mentorluk desteği vereceğiz. Beş pilot il belirledik ve bu projeyi geliştirmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.İhtisas Serbest Bölgeleri Projesine de değinen Bakan Pekcan, "Dünyada teknoloji yatırımı, üretimi ve ihracatıyla büyüyen ülkelere baktığınız zaman buralarda genelde teknoloji yatırımlarının İhtisas Serbest Bölgelerde yapıldığını teknoloji yatırımlarının, üretimin ve ihracatın büyüyerek o ülkenin gelişimine katkı sağladığını görüyoruz" dedi.'İHRACAT POTANSİYELİ ÇOK'

İhtisas Serbest Bölgelerini teknoloji ağırlıklı yatırım ve ihracat üssü olarak planladıklarını belirten Bakan Pekcan, "Buralara istihdam kira, faiz ve kar kaybı desteği hatta bilişim gibi teknoloji odaklı sektörlerde de sosyal güvenlik prim desteğini öngörüyoruz. Firmalarımıza uluslararası firmaların tedarik zincirinde yer almaları için ihtiyaçları olan sertifika aşaması ile diğer danışmanlık alanlarında destek olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı