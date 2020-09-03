Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: "Nemin az olmasından dolayı bütün ormanlarımız çıra gibi" Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aynı anda Türkiye'nin birçok yerindeki orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Meteorolojik koşullar nedeniyle ciddi bir şekilde nemin az olmasından dolayı bütün ormanlarımız neredeyse çıra gibi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aynı anda Türkiye'nin birçok yerindeki orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Meteorolojik koşullar nedeniyle ciddi bir şekilde nemin az olmasından dolayı bütün ormanlarımız neredeyse çıra gibi. Gün içerisinde orman yangınlarıyla mücadele edebileceğimizin de üstünde yangınlar ile mücadele etmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'nde başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını, geniş bir alanda devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilen yangını, kontrol altına almak için karadan yoğun müdahale sürüyor. 7 saattir devam eden yangın için İzmir'den helikopterle Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havadan yangının devam ettiği sahada inceleme yaptı. İncelemelerinin ardından saha ekiplerini denetleyen Bakan Pakdemirli, burada yangının durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Saat 13.40 sıralarında çıkan yangına 10 dakika sonra müdahalenin başladığını belirten Bakan Pakdemirli, "Şuanda Türkiye'nin birçok yerinde yangınımız var. Maalesef aynı buranın dışında Uşak, Kastamonu, Sinop, Taşköprü ve Çubuk'da yangınlara müdahale ediyoruz. Sinop Boyabat tamamı ile kontrol altına alındı. Uşak'taki yangında belli noktaya geldi. Ama şuanda Kastamonu Taşköprü'de ve Çubuk'ta şiddetli bir yangınımız var. Maalesef tabi meteorolojik koşulların bu hafta için aleyhimize işleyeceğini söylemiştik. Meteorolojik koşullar nedeniyle ciddi bir şekilde nemin az olmasından dolayı bütün ormanlarımız neredeyse çıra gibi. Gün içerisinde orman yangınlarıyla mücadele edebileceğimizin de üstünde yangınlar ile mücadele etmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"25 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Denizli'deki yangınla mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğine dikkat çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu yangında 49 arazöz, 16 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 7 helikopter, 5 dozer, 8 tane dozerimiz yolda ve 150 personel ile bu yangına müdahale ediyoruz. Havadan gördüğümüz kadarıyla bu yangın, büyük bir yangın değil. Kontrol altına alamayacağımız ve ya üstesinden gelemeyeceğimiz bir yangın değil. Sadece etrafını tamamen çevrelememiz gerekiyor. Ek gelen yoldaki takviye araçlarla birlikte inşallah gece ilerleyen saatlerde yangını çevrelersek tamamen kontrol altına aldık diyebileceğiz. Şu anda helikopter ile yukarıdan görebildiğimiz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz 25 hektar gibi bir alan etkilenmiş gözüküyor. Alanın merkezinde ateş biraz harlı onun dışındaki yerlerde ateşle çok önemli bir sıkıntı yok. Rüzgar şimdilik lehimize gözüküyor. Gece ilerleyen saatlerde hava ile ilgili önemli bir gelişme olmazsa rüzgarda lehimize görünüyor. Yangınla ilgili çok deneyimli bir ekip burada. Çok hızlı bir şekilde inşallah burayı da hallederiz. Çok geniş bir alan değil, şu anda bir kanyonda hapsolmuş durumda. Büyük bir yangın değil. Çok daha büyük yangınlarla mücadele ettiğimiz oluyor. Sadece önemli olan bunu tutmak. Etrafını çevirmek ve kaçmamasını sağlamak. Arazi koşulları gereği de bizi aşırı zorlayacak bir yangın değil. Çünkü yanının etrafında ciddi yollarımız var. Açılması gereken ek yollarda dozerler vasıtasıyla açılacak. Gereği yapılacak"

(İHA)

Kaynak: İHA