Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı" dedi.

Bakan Pakdemirli, Köyceğizde çıkan orman yangınıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci