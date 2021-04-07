Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: Gübre desteğini yüzde 100 oranında artırdık
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Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: Gübre desteğini yüzde 100 oranında artırdık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: Gübre desteğini yüzde 100 oranında artırdık

Son dakika haber... TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artan gübre fiyatları karşında çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 oranında artırdık" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artan gübre fiyatları karşında çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 oranında artırdık" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin nakdi desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde, bitkisel üretim destekleme ödemelerini aksatmadan çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. Bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 51'ine tekabül eden 6,27 milyar TL'yi nisan ayı itibarıyla çiftçilere ödediklerini belirten Pakdemirli, "Destekleme bütçesinin kalan 6 milyar TL'lik kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya devam edeceğiz. Yine bu dönemde artan gübre fiyatları karşında çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 oranında artırdık. Ayrıca fark ödemesi desteği kapsamında; kütlü pamuk primini yüzde 37,5, yağlık ayçiçeği primini yüzde 25 artırdık. Destekleme birim fiyatlarında ise en yüksek artışı sertifikalı tohum kullanım desteğine yaptık" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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