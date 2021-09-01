Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: "Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı"

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki orman yangınının bir ev inşaatında çalışan işçinin kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, güzel haberi şu sözlerle duyurdu:

"Çanakkale Bayramiç Bekirler yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı