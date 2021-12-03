Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: 138 milyon TL'lik destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 TL'lik destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, "Bireysel sulama makine ve ekipman alımları desteği kapsamında 90 milyon 540 bin TL, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin TL, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin TL, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin TL ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 4 milyon 886 bin 961 TL hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet