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Bakan Özer: Okulların açık olması öğretmenlerimizin aşılı olmasından  kaynaklı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Özer: Okulların açık olması öğretmenlerimizin aşılı olmasından  kaynaklı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depreme karşı yenilenen Şile Necda Moralıgil İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depreme karşı yenilenen Şile Necda Moralıgil İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Özer'in gündeminde yüz yüze eğitim vardı. Özer,  "Şu an okullarımızın açık olmasındaki en büyük güç öğretmenlerimizin aşılanmış olması. Ben sadece kendileri için değil gençlerimiz çocuklarımız için öğretmenlerimizin gösterdiği bu fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Şile Necda Moralıgil İlkokulu İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı yenilendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulun yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.  Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı. Kurdele keserek Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulunu yeniden hizmete açan Bakan Özer ve beraberindekiler, daha sonra okulun içini dolaşarak sınıfları ziyaret eti. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer davetliler katıldı. Milli Eğitim Bakanı ve İstanbul Valisi ardından Erenköy Kız Lisesi'nin açılışında bir araya geldi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN AŞILANMIŞ OLMASI OKULLARIN AÇIK OLMASINDA BÜYÜK ETKEN"

Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirten Özer, şu bilgileri aktardı:

"Eğitim sisteminin açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademinizin arkasında duruyoruz. Bu vesileyle açılışını yapacağımız okul için sayın valimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Bir doz aşı oranının bir milyon öğretmenimizde yüzde 92'ye ulaştı. 2 doz aşı da yüzde 83'lerde. Aynı zamanda aşı olmadan bağışıklılık geçirip antikor üretmiş öğretmen oranımız yüzde 5 oranında. Yani biz yüzde 97'lere ulaşmış ve aşıyı öğretmen kitlemizin içerisinde yaygınlaştırmış bulunuyoruz. Şu an okullarımızın açık olmasındaki en büyük güç öğretmenlerimizin aşılanmış olması. Ben sadece kendileri için değil gençlerimiz çocuklarımız için öğretmenlerimizin gösterdiği bu fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Çözümün aşı olduğu aynı zamanda temizlik, maske ve mesafe olduğu bir ortamda artık eğitimin yüz yüze olması mümkündür. Artık okulları kapatma lüksümüz bulunmamaktadır. Ne kadar dijital platformlardan eğitim verilse de yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Okullarımız öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirdikleri, sanatsal etkinlikler yaptıkları,  dolayısıyla bütüncül bir şekilde insani gelişimi tamamladıkları yerlerdir. Sağlık Bakanlığımız ile yürütmüş olduğumuz koordinasyon ile 3. haftaya girdik. Vaka bazlı ve sınıf bazlı kapatma yapacağız. Eğer herhangi bir sınıfta vaka olursa o öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için 14 gün eğitime ara veriyoruz. Ancak okullar açık olmaya devam edecek."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Bu okul 1996'da yapılmış, deprem dayanağı olmadığı için yıkmışız yeniden yapmışız. Bu okul pek çok sosyal donatıları ile 32 derslik bir okul. Yeniden yapılarak okul 9 kat büyüdü. Biz Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla yeni yaptığımız okulları yaşanacak okullar yapıyoruz" dedi.


Bakan Özer: Okulların açık olması öğretmenlerimizin aşılı olmasından  kaynaklı

Bakan Özer: Okulların açık olması öğretmenlerimizin aşılı olmasından  kaynaklı

Bakan Özer: Okulların açık olması öğretmenlerimizin aşılı olmasından  kaynaklı

Bakan Özer: Okulların açık olması öğretmenlerimizin aşılı olmasından  kaynaklı

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