Son dakika gündem: BAKAN NEBATİ 'ÜRETEN KADINLAR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ'NDE KONUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Şişli'de bir otelde düzenlenen törene Bakan Nebati'nin yanı sıra Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve çok sayıda davetli katıldı. Halkbank, gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması'yla Türkiye'nin başarılı kadın girişimcilerini maddi desteklerin yanı sıra eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendirdi. Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bir yılını tamamlayan Üreten Kadınlar projesiyle 100 bin kadın girişimci hedefini aşarak 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL'ye ulaşan finansal destek sağladıklarını açıkladı.

"TEMMUZ AYINA KADAR SÜRECEK NİTELİKTE, SAYIDA AYÇİÇEK YAĞIMIZ VAR"

"NET BİR ŞEKİLDE OPERASYON ÇEKECEĞİMİZİ DE HERKES BİLSİN"

"KİMSE FİYAT ARTIŞLARI KARŞISINDA, ENFLASYON KARŞISINDA, HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA EZDİRİLMEDİ"

"TÜRK KADINI MÜCADELENİN DAİMA ÖN SAFHASINDA YER ALMIŞTIR"

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI BUGÜN YÜZDE 34"

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunuldu. Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi, birincilik Ödülünü Başak Demir, ikicilik Ödülünü Emine Yılmaz üçüncülük Ödülünü Hülya Dağöttüren kazandı. KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisinde ise Nurşen Sanver birinci, İsmihan Kobaner ikinci, Sibel Cimbar üçüncü oldu. Kadın Kooperatifi Kategorisi kazananları da sırasıyla Artuklu İlçesi Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi Pelin Dökmen, Çobanlar Kadın Kültür Evi Üretim İşletme Kooperatifi İlknur Yüksel Dönmez, Göbeklitepe Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Emine Çakmak oldu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel