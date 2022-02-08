Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü - Haberler
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Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere ziyareti kapsamında yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştü.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere ziyareti kapsamında yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştü.

Bakan Nebati, İngilte'nin başkenti Londra'da dün çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığı bire bir görüşmelerin ardından bugün de yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter'daki hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Londra'da 2'nci gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" dedi.


Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü

Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Londra, Banka, Dünya, Güncel, Haber

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