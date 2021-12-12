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Son dakika gündem: Bakan Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle yapılan toplantı sonrası açıklama

Son dakika gündem: Bakan Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle yapılan toplantı sonrası açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Bakan Nebati toplantı sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması gibi konular ele alındı. Bakan Nebati'nin toplantıda iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Bakan Nebati Toplantı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİ BAŞARIYA GÖTÜRECEK ADIMLARI HIZLICA ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Nebati açıklamasında, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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