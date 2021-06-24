Son dakika gündem: Bakan Muş: Esnafa hibe desteği başvurusu 1 Temmuz'a uzatıldı
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Son dakika gündem: Bakan Muş: Esnafa hibe desteği başvurusu 1 Temmuz'a uzatıldı

Son dakika gündem: Bakan Muş: Esnafa hibe desteği başvurusu 1 Temmuz'a uzatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik hibe desteği son başvuru tarihinin 1 Temmuz'a uzatıldığını açıkladı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik hibe desteği son başvuru tarihinin 1 Temmuz'a uzatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek, başvurusu dün sona eren hibe desteğine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Muş, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23: 59'a kadar uzattık" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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